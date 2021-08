Barga



45 mila euro per autovelox e box fissi nel comune di Barga

lunedì, 9 agosto 2021, 15:50

Nell’ultimo consiglio comunale è stata approvata una variazione di bilancio per procedere all’acquisto di un autovelox e di 10 box fissi che andranno ad incrementare la dotazione strumentale dei rilevatori di velocità in uso alla polizia municipale. Complessivamente l’amministrazione comunale investirà, ricorrendo ad un mutuo, 45mila euro.

In sostanza il comune di Barga si doterà di un nuovo autovelox di ultima generazione che sfrutta una moderna tecnologia per misurare la velocità di transito in entrambe le direzioni.

I 10 box fissi acquistati verranno quindi dislocati su tutto il territorio, ma in particolare nelle zone che registrano un traffico più elevato come Ponte all’Ania, Fornaci di Barga, Castelvecchio Pascoli e San Pietro in Campo. L’intervento riguarderà comunque anche alcune strade di Barga, fra quelle più trafficate. Quanto investito dall’amministrazione prevede inoltre l’acquisto di tutta la necessaria segnaletica verticale prevista dalla normativa e necessaria appunto a segnalare le postazioni.

“Stiamo lavorando – spiegano il sindaco Caterina Campani e l’assessore Vittorio Salotti – per la sicurezza delle strade ad alto scorrimento e quindi in particolare su quelle che registrano nel nostro comune un maggior volume di traffico giornaliero. Questo è un primo passo, ma già stiamo pensando a nuovi progetti. In particolare con la Provincia per andare a cercare di risolvere alcune criticità in zone particolarmente sensibili al traffico e che i cittadini in questi mesi ci hanno segnalato. L’obiettivo primario per la nostra Amministrazione è infatti senza dubbio la sicurezza delle nostre strade.”.