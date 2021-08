Barga



A Barga la prima esecuzione assoluta de "La ninfa e il pastore" di Antonio Vivaldi

martedì, 10 agosto 2021, 11:06

Domani, mercoledì 11 agosto, in Piazzale del Fosso a Barga, alle ore 21.00, Festival Opera Barga, diretto da Nicholas Hunt e Massimo Fino, presenta la prima esecuzione assoluta de "La Ninfa e il Pastore" (Serenata a tre) di Antonio Vivaldi diretta da Federico Maria Sardelli alla guida della sua orchestra Modo Antiquo, con i soprani Elisabeth Breuer e Silvia Tedla e il tenore Alessio Tosi. L'evento che conclude la 55 edizione del festival è prodotto da Opera Barga in collaborazione con il Teatro del Giglio di Lucca. La produzione verrà registrata per l'etichetta Glossa presso il Teatro dei Differenti di Barga.

Info e prenotazioni - Tel 0583 711068 – Mail operabarga@gmail.com - www.operabarga.it