Barga



Andrea Nuti, l'informatica come lavoro e passione di vita

lunedì, 16 agosto 2021, 12:32

di chiara bernardini

"I professori mi chiedevano di aggiustare i computer in aula informatica...". Sui banchi di scuola. È in quel momento che Andrea Nuti scopre cosa avrebbe fatto da grande. Totalmente differente dai piani di studio e dai progetti iniziali. Una passione trasformata in professione e che adesso gli permette di vantare ben tre punti vendita di elettronica. Lo store Ennebi a Lucca, Barga e Lunate si occupa a 360° delle esigenze dei clienti, senza lasciare indietro nessuno. "Il nostro obiettivo è quello di soddisfare i bisogni di chiunque - spiega Nuti - Offriamo svariati servizi, da quelli più comuni a quelli professionali. Lavoriamo con i privati e le aziende, siamo davvero soddisfatti di ciò che siamo riusciti a creare". Dai siti web, all'assistenza tecnica. Dalle connessioni internet, alla telefonia. Versatile e intraprendente, formato da un team di giovani, l'intero staff coniuga interesse e professionalità in ogni lavoro affinché il cliente possa essere soddisfatto del risultato. "In un mondo come quello di oggi è necessario essere sempre un passo avanti, noi ci proviamo sempre - continua Nuti - Siamo versatili e questo è un grande vantaggio. Grazie alla preparazione del personale, infatti, possiamo offrire servizi di ogni genere, dal più semplice al più complesso. Dalla riparazione di uno schermo dello smartphone, al software per un'azienda". L'attività, aperta dal '99, non intende fermarsi qua. Vuole crescere, ampliarsi e rimanere costantemente aggiornata.

"Siamo alla ricerca, tra l'altro, di nuove figure tecniche e commerciali per poter ampliare la nostra squadra, che poi non è altro che una grande famiglia - prosegue - Chiunque fosse interessato può tranquillamente contattarci. La nostra parola d'ordine è non fermarsi mai".

Questo d'altronde è l'unico modo per riuscire a raggiungere gli obiettivi. Disponibili a ogni ora, anche a domicilio, aperti tutto il mese di agosto, l'Ennebi Store è instancabile e pieno di energia. Probabilmente non lo poteva immaginare l'Andrea adolescente, ma oggi - ormai adulto - non può che essere fiero e orgoglioso di ciò che è riuscito a creare.

EnnebiStore è alla ricerca di personale: un tecnico di laboratorio e un commerciale esterno per aziende. In caso di interesse è necessario scrivere a ennebi@ennebi.it