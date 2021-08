Barga



'Aria di Ricerca in Valle del Serchio': inaugurato l'ambulatorio prelievi

sabato, 7 agosto 2021, 16:55

Oggi, sabato 7 agosto, alle ore 11 a Barga in via Ponte Vecchio n. 7 alla presenza del sindaco di Barga Caterina Campani, del sindaco di Fosciandora, Moreno Lunardi, e rappresentanti dei comuni di Borgo a Mozzano e Gallicano, è stato inaugurato l'ambulatorio prelievi dello studio Aria di Ricerca in Valle del Serchio.

Lo studio epidemiologico "Aria di ricerca in Valle del Serchio" fa parte del progetto europeo CitieS-Health ed è finanziato nell'ambito del programma di ricerca e innovazione dell'Unione europea Horizon 2020.

Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di studi sulla salute delle popolazioni residenti in aree esposte a fattori di inquinamento ambientale di diversa origine. Si tratta di un progetto di Citizen Science (scienza con e per i cittadini) che incoraggia il coinvolgimento attivo della popolazione in tutte le sue fasi: dall'individuazione degli obiettivi di ricerca fino all'identificazione delle priorità di sanità pubblica che derivano dai suoi risultati, da discutere e valutare con gli amministratori locali.

Lo studio italiano è realizzato con gli otto comuni di: Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Gallicano, Molazzana, Pieve Fosciana. Lo studio è coordinato dalla Società per l'Epidemiologia e la Prevenzione "Giulio A. Maccacaro", Impresa sociale S.r.l. senza scopo di lucro con la collaborazione dall'associazione La Libellula e delle Università di Firenze, Pisa, Udine e Sapienza di Roma.

Lo studio si propone di misurare in modo oggettivo la frequenza di malattie renali nella popolazione locale. A tal fine la partecipazione richiede due contributi in tempi distinti: 1) la risposta ad una serie di domande su stili di vita e storia lavorativa che verranno poste da personale addetto tramite intervista telefonica; 2) il conferimento di un campione di sangue e di urine presso un ambulatorio dedicato.

I dati e i campioni biologici saranno trattati garantendo la privacy dei partecipanti. L'ambulatorio dedicato e attrezzato come punto prelievi è riservato esclusivamente allo studio, in modo da garantire l'assoluta sicurezza sanitaria nell'attuale contesto pandemico. Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico della Regione Toscana area vasta nord ovest il 29/04/2021 (prot. n 19852).

Nella prima fase, durante il 2019, era stata approfondita la conoscenza dello stato di salute della popolazione della Valle del Serchio ed erano stati condivisi gli obiettivi dello studio epidemiologico e concordato sull'opportunità di restringere l'attenzione alle malattie renali croniche. Ciò in considerazione che sono malattie frequenti nella popolazione della Valle, che nella Valle è presumibile un inquinamento da metalli pesanti, che i metalli pesanti sono tossici per i reni ed infine che se si riduce o si elimina l'esposizione a metalli pesanti, la patologia può arrestarsi o regredire.

I cittadini interessati a partecipare possono contattare:

Benedetta Turelli tel. 331.4640556, Giulia Bastiani tel. 333 9482250,

tutti i giorni (festivi inclusi) ore 11:00-21:00

oppure scrivere una e-mail all'indirizzo info@ariadiricerca.it