'BargaJazz', al via il concorso di composizione e arrangiamento

venerdì, 20 agosto 2021, 09:18

A BargaJazz è il momento del XXXII concorso di composizione e arrangiamento per orchestra jazz quest'anno dedicato a Maurizio Giammarco che suonerà con la BargaJazz Orchestra gli arrangiamenti scritti appositamente per lui dai concorrenti.



Sabato 21 prima serata dedicata alle composizioni originali selezionate tra le tantissime pervenute alla segreteria del concorso da tutta Europa. Si contenderanno il premio per la sezione B (originali) Hyperbolic Time Chamber di Mo Han Chao, Berlin di Gabriele di Franco, Strange Sunday di Stefano Travaglini, Politics di Daniel Hofecker, Renegade di Thobias Hoffman, Pantelleria di Alessandro Presti.



Vera protagonista come sempre la BargaJazz Orchestra, diretta da Mario Raja.



La serata sarà presentata dalla cantante Michela Lombardi che si esibirà inoltre con il pianista Piero Frassi quando la giuria si ritirerà per deliberare.

Domenica 22 sarà la volta della sezione A (arrangiamenti) dedicata alle composizioni di Maurizio Giammarco. I brani finalisti sono: A Memory Lapse di Leonardo Pruneti, Local Warming di Andrea Di Marcoberardino, Vol Au Vent di Greg Runions, Modular Identity di Igor Ambrosin, Esosfera di Martino Corso, Elvinadam di Francesco Spinazza, Max Traces di Luca Berardi.

Il programma completo è disponibile sul sito www.bargajazz.it, per informazioni: info@bargajazz.it – Prevendite: https://www.liveticket.it/bargajazz

Il 25 e 26 agosto saranno le serate dedicate al BargaJazz Contest, il concorso per gruppi emergenti under 35 che ogni anno vede la partecipazione di gruppi da tutta Italia. Quattro i gruppi finalisti selezionati: Meraz, Archipelagos, Il Gioco e La Luce di Algeri.

Il 27 Bruno Tommaso presenterà il suo ultimo lavoro “Dagli Appennini alle Madonie” prodotto per “Jazz In Toscana” con una line-up che comprende tutti musicisti toscani.

Sabato 28 agosto ancora un doppio concerto con Vittorio Alinari Special Trio e Manrico Seghi Hammond Trio feat. Guido di Leone.

Nel corso del festival previsti inoltre seminari ed incontri. Il 20 agosto presso i giardini di Villa Gherardi incontro con Maurizio Giammarco a cura di Francesco Martinelli "1991-2021, a 30 anni dalla morte di Miles: attualità della fusion tra jazz ed elettronica". Il 21 agosto masterclass con Maurizio Giammarco "improvvisare in jazz". Il 28 agosto a Villa Gherardi presentazione del libro di Bruno Tommaso: “La scuola che sognavo”.

A chiusura del festival, domenica 29 agosto, si terrà la giornata di Barga IN Jazz. A partire dal pomeriggio nei giardini di Villa Moorings si alterneranno i gruppi di giovani provenienti da SienaJazz University. Alle ore 18:00 previsto anche un concerto presso il Duomo di S. Cristoforo con i T.A.P. Saxophone Duo in una cornice suggestiva e spirituale. Gran finale in serata con Enojazz Open Session, una grande jam con la resident band del BargaJazz Club e tutti i partecipanti all'evento.

La BargaJazz Orchestra nasce nel 1986 in occasione del primo “Concorso di Arrangiamento e Composizione per orchestra jazz”. Il concorso, nato da un'idea di Giancarlo Rizzardi e Bruno Tommaso, ha l'obiettivo di offrire l'opportunità ai giovani compositori di far eseguire le proprie opere da un'orchestra professionale. Diretta dal 2013 dal M° Mario Raja la BargaJazz Orchestra è formata da 18 professionisti per la gran parte toscani ed ogni anno si riunisce per eseguire composizioni ed arrangiamenti inediti, precedentemente selezionati tra i moltissimi che ogni anno arrivano alla segreteria del concorso. L'orchestra può a buon diritto defnirsi una fucina di nuovi talenti, nelle sue fila hanno militato musicisti oggi tra i più apprezzat sulla scena nazionale ed internazionale: Stefano Bollani, Paolo Fresu, Pietro Tonolo, Luca Flores, Rosario Giuliani, Roberto Rossi, Marco Tamburini, Nico Gori, Alessandro Fabbri, Mauro Grossi e molt altri. Vanta inoltre moltissime collaborazioni con personaggi di primo piano del mondo del Jazz: Enrico Rava, Gianluigi Trovesi, Lee Konitz, Giorgio Gaslini, Tiziana Ghiglioni, Giovanni Tommaso, Kenny Wheeler, David Liebman, Tom Harrell, Steve Swallow, Jeremy Pelt, Barbara Casini, Dave Douglas e molt altri.

BARGAJAZZ ORCHESTRA 2021: Andrea Tofanelli, Andrea Guzzoletti, Federico Trufelli, Alessio Bianchi (trombe), Luigi Grata, Silvio Bernardi, Marcello Angeli, Pierluigi Bastioli (tromboni), Dimitri Grechi Espinoza, Renzo Cristano Telloli, Moraldo Marcheschi, Alessandro Rizzardi, Rossano Emili (sassofoni), Stefano Onorati (pianoforte), Angelo Lazzeri (chitarra), Luca Gusella (vibrafono), Paolo Ghetti (contrabbasso), Stefano Paolini (bateria). Mario Raja (direzione).

Maurizio Giammarco Nato a Pavia ma residente a Roma fn dall'infanzia, si avvicina al sassofono a 14 anni. Nei primi anni '70 studia in Italia con Gino Marinuzzi, Giorgio Gaslini, negli USA al Creatve Music Studio di Karl Berger e a New York con Joe Allard. Fin dalla metà degli anni '70 è protagonista della scena jazzistca italiana fondando gruppi di primo piano. Con i Lingomania è vincitore del referendum di Musica Jazz nel 1984, 1985, 1987 e di Guitar Club del 1988 e 1989 come miglior gruppo italiano. Nel 1981 è votato miglior sassofonista italiano nel referendum della rivista Fare Musica e nel 1984 vince il premio Rai1 come musicista jazz dell'anno. Moltssime le collaborazioni nazionali e internazionali di rilievo come Chet Baker, Billy Cobham, Peter Erskine, Giorgio Gaslini, Lester Bowie, Enrico Pieranunzi, Dave Liebman, Phil Markowitz, Paolo Fresu, Enrico Rava, Miroslav Vitous, Aldo Romano, Steve Lacy, Danny Gotlieb, Tom Harrell, Kenny Wheeler, Phil Woods, Marc Johnson, e molti altri. Tra i suoi moltissimi gruppi gli Heart Quartet (1996-98), i Megatones (dal 2000 in poi), Tricycles (un trio con John B.Arnold e Dario Deidda) e i Syncotribe attualmente int attività. Dal 2005 al 2010 Giammarco ha direto la PMJO (Parco della Musica Jazz Orchestra), big band dell'Auditorium di Roma, in più di 100 concerti in Italia e all'estero. L'orchestra ha elaborato numerosi proget originali e ha collaborato con important nomi quali: Bob Brookmeyer, Martal Solal, Kenny Wheeler, Uri Caine, Maria Schneider, Karl Berger, Mike Gibbs, Frank Tiberi, George Lewis, Franco e Dino Piana, Bruno Tommaso, Marco Tiso, Horacio El Negro Hernandez, Mike Stern, David Fiuczynski, Nuen Lee, Dee Dee Bridgewater, Rosalia De Sousa, Maria Pia De Vito e molt altri. Giammarco si è distinto inoltre come freelancer in dischi e tournee di musica pop (Mina, Mia Martni, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Tiziana Rivale), e ha composto musica per cinema, teatro, danza, orchestra sinfonica e orchestra d'archi. È autore di una monografia su Sonny Rollins (1996) e ha diretto il festival Termoli Jazz Podium (2000-2006). La sua discografia vanta oltre 100 ttoli di cui molt come leader. Svolge attualmente attività didattica presso La Siena Jazz University e il Saint Louis School of Music di Roma. Giammarco è oggi uno dei musicisti italiani più apprezzati anche all'estero, tanto da essere stato citato nella Biographical Enciclopedia of Jazz di Leonard Feather.