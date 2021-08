Barga



'BargaJazz': doppio concerto con Vittorio Alinari e Manrico Seghi, ospite Guido Di Leone

venerdì, 27 agosto 2021, 10:33

Continua il BargaJazz Festival sabato 28 agosto con un doppio concerto nei giardini di Villa Moorings.

Alle ore 21:00 Vittorio Alinari Special Trio con Vittorio Alinari al sax e al vibrafono, Guido Zorn al contrabbasso e Andrea Melani alla Batteria. A seguire il Manrico Seghi Hammond Trio con Manrico Seghi all'organo, Giovanni Paolo Liguori alla batteria e ospite d'eccezione il chitarrista pugliese Guido di Leone.

Vittorio Alinari, per molti anni sax tenore solista nella BargaJazz Orchestra, si presenta di veste di polistrumentista alternando al sax il vibrafono. Dopo un periodo di studio al Berklee College of Music di Boston pubblica nel 1995 il primo disco a suo nome dal titolo "Vespertilio" . Moltissime le sue collaborazioni, Marco Tamburini, Mauro Grossi, Giovanni Tommaso, Ares Tavolazzi, Karima Ammar. Nel 2016 incide il quinto CD intitolato "Polaris" con Mauro Grossi,Gabriele Evangelista e Andrea Melani.

Manrico Seghi è considerato uno dei migliori organisti del jazz italiano; il suo stile è caratterizzato da solide linee di basso e un fraseggio fraseggio che mescola un suono pieno di anima con una profonda conoscenza della tradizione bebop.

Dopo aver studiato il pianoforte rimane presto affascinato dal suono dell'organo Hammond.

Ha avuto la possibilità di partecipare a diverse masterclass con il grande Joey DeFrancesco ed ha perfezionato la sua conoscenza dello strumento con l'organista americano Pat Bianchi.

Nel corso degli anni si è esibito con alcuni dei più noti musicisti della scena jazz internazionale, come Ed Cherry, Scott Hamilton, Joe Magnarelli, Rachel Gould, Byron Landham, Flavio Boltro, Fabrizio Bosso, Emanuele Cisi, Nico Gori e molti altri.

Nel 2019 Manrico pubblica il suo primo album come leader "Food House".

Guido Di Leone, molto prolifico come compositore e arrangiatore, ha inciso un centinaio di CD, di cui circa la metà come leader. Ha suonato con noti artisti internazionali.( Mark Murphy, Jerry Bergonzi, Peter Bernstein, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Jim Rotondi, Renato Chicco, Jim Snidero, Michele Hendricks, Tiziana Ghiglioni, Andy Watson, Claudio Fasoli, Gianluigi Trovesi, Franco Cerri, Gianni Basso, Ira Coleman, Gary Smulyan, Marco Tamburini, Dado Moroni, Mal Waldron...). Stilisticamente identificato nell'aria del Modern Mainstream ha, da sempre, mostrato un particolare interesse per le sonorità e composizioni del chitarrista Jim Hall, tanto da dedicargli il suo primo lavoro discografico del 1991, "All for Hall", ben accolto dal grande Jim. È direttore della scuola "Il Pentagramma di Bari", da lui stesso fondata nel 1985. Dirige anche il "Duke Jazz Club Bari" ed ha insegnato chitarra jazz presso il Conservatorio di Bari. Del 2012 è il "Guido Di Leone Real Book" edito dalla "Fo(u)r".

Il programma completo è disponibile sul sito www.bargajazz.it, per informazioni: info@bargajazz.it – Prevendite: https://www.liveticket.it/bargajazz

A chiusura del festival, domenica 29 agosto, si terrà la giornata di Barga IN Jazz. A partire dal pomeriggio nei giardini di Villa Moorings si alterneranno tre gruppi di giovani provenienti da SienaJazz University.

Nel primo gruppo Valerio Apuzzo alla tromba, Santiago Fernadez al pianoforte, Maurizio De Gennaro alla chitarra, Federico Campanello al contrabbasso e Federico Robargi alla batteria.

Seconda formazione con Lusine Sargsyan alla voce, Lorenzo Simoni al Sax, Guglielmo Santimone al piano, Matteo Bonti al contrabbasso e Antonio Cerfeda alla Batteria.

Terzo gruppo con Alessandra Franchina alla voce, Matteo Fagioli al sax alto, Alessandro Abbate alla chitarra, Luca Grilli al basso, Marco Salvador alla batteria.

Presso i giardini sarà allestito uno spazio dedicato ai bambini con laboratori a tema musicale curato da Associazione Manidoro.

Alle ore 18:00 previsto anche un concerto presso l'Arringo del Duomo di S. Cristoforo con i T.A.P. Saxophone Duo, con Alessandro Juncos e Riccardo Fachinat, in una cornice suggestiva e spirituale. Gran finale in serata con Enojazz Open Session, una grande jam con la resident band del BargaJazz Club: Simone Venturi, Leonardo Gnesi, Federico Cardelli e tutti i partecipanti all'evento.

