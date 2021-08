Barga



'BargaJazz': il clarinetto di Nico Gori a Capannori

venerdì, 6 agosto 2021, 09:42

Sabato 7 agosto alle ore 21:30 secondo appuntamento per Bargajazz Festival in trasferta a Capannori, nello spazio all'aperto allestito per ospitare le manifestazioni estive del Comune Capannori. Il virtuoso del clarinetto Nico Gori presenta il suo ultimo lavoro discografico dedicato ai classici dello swing con il suo 10tet. La formazione vede accanto a Nico Gori la cantante Stefania Scarinzi, Federico Frassi al piano, Matteo Anelli al contrabbasso, Vladimiro Carboni alla batteria, Mattia Donati alla chitarra e una sezione fiati composta da Tommaso Iacoviello alla tromba, Renzo Cristiano Telloli al sax alto, Moraldo Marcheschi al sax tenore e Silvio Bernardi al trombone. Speaker e cantante l'eclettico Iacopo Crudeli. Il gruppo presenta il suo quarto disco: SWING CLASSICS, che celebra i grandi classici del jazz principalmente degli anni '30 e '40, che racchiude una selezione di classici dello swing: si va dal travolgente "Sing Sing Sing" al carezzevole "Fly Me To The Moon", dal porteriano "Night And Day" al gioioso "On The Sunny Side Of The Street", dalla celeberrima "My Baby Just Cares For Me" alla romantica "Moonlight Serenade", e dalla raffinata "Our Delight" a una "The Way You Look Tonight" al fulmicotone. Senza farsi mancare un inedito e alcune perle nascoste.

Per prenotarsi ai concerti di Capannori scrivere a capannori2021@legsrl.net indicando indicando titolo spettacolo, data, nome e cognome, numero di partecipanti