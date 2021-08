Barga



'BargaJazz', Seamus Blake Quartet con Alessandro Lanzoni

martedì, 17 agosto 2021, 09:23

19 di agosto presso i giardini di Villa Moorings, ospite del Bargajazz Festival il quartetto del sassofonista Seamus Blake con Alessandro Lanzoni al pianoforte, Doug Weiss al contrabbasso e Jorge Rossy alla batteria. Il rapporto umano e professionale tra Blake e Lanzoni è nato in periodo di pandemia da alcune esibizioni in streaming che sono bastate per creare subito un’intesa che li ha portati a suonare dal vivo sia in duo che in quartetto. Alessandro si è imposto sulla scena italiana fin da giovanissimo, quando vinse il premio Urbani nel 2006, a quattordici anni. In seguito, ha suonato accanto ai massimi musicisti italiani, e, attualmente, guida un trio con il bassista Thomas Morgan e il batterista Eric McPherson. Lanzoni è considerato ormai uno dei pianisti di maggiore interesse nel panorama europeo. Seamus Blake ha collaborato nella sua carriera con John Scofield, la Mingus Big Band, Kevin Hays, Victor Lewis. Ha inciso molti album da leader e sideman, mettendo a punto un linguaggio da una parte basato sul bebop, dall'altra aperto a soluzioni melodiche e armoniche diverse.

Ad aprire la serata del 19 il quintetto del trombettista Alessio Bianchi che presenta il suo nuovo lavoro discografico dedicato a Clark Terry. Con lui Moraldo Marcheschi al sax tenore, Andrea Garibaldi al piano, Nino Pellegrini al contrabbasso e Renato Ughi alla batteria.

Il programma completo è disponibile sul sito www.bargajazz.it, per informazioni: info@bargajazz.it – Prevendite: https://www.liveticket.it/bargajazz

Doppio concerto anche per la serata del 20 agosto con il trio di Don Antonio che introdurrà il concerto del trombettista Alex Sipiagin accompagnato da Michele Calgaro alla chitarra, Yuri Goloubev al contrabbasso e Mauro Beggio alla batteria.

Nelle serate del 21 e 22 agosto si terrà il XXXII concorso di composizione e arrangiamento per orchestra jazz quest'anno dedicato a Maurizio Giammarco che suonerà con la BargaJazz Orchestra gli arrangiamenti in concorso scritti appositamente per lui dai concorrenti.

Il 25 e 26 agosto saranno le serate dedicate al BargaJazz Contest, il concorso per gruppi emergenti under 35 che ogni anno vede la partecipazione di gruppi da tutta Italia. Quattro i gruppi finalisti selezionati: Meraz, Archipelagos, Il Gioco e La Luce di Algeri.

Il 27 Bruno Tommaso presenterà il suo ultimo lavoro “Dagli Appennini alle Madonie” prodotto per “Jazz In Toscana” con una line-up che comprende tutti musicisti toscani.

Sabato 28 agosto ancora un doppio concerto con Vittorio Alinari Special Trio e Manrico Seghi Hammond Trio feat. Guido di Leone.

Nel corso del festival previsti inoltre seminari ed incontri. Il 20 agosto presso i giardini di Villa Gherardi incontro con Maurizio Giammarco a cura di Francesco Martinelli "1991-2021, a 30 anni dalla morte di Miles: attualità della fusion tra jazz ed elettronica". Il 21 agosto masterclass con Maurizio Giammarco "improvvisare in jazz". Il 28 agosto a Villa Gherardi presentazione del libro di Bruno Tommaso: “La scuola che sognavo”.

A chiusura del festival, domenica 29 agosto, si terrà la giornata di Barga IN Jazz. A partire dal pomeriggio nei giardini di Villa Moorings si alterneranno i gruppi di giovani provenienti da SienaJazz University. Alle ore 18:00 previsto anche un concerto presso il Duomo di S. Cristoforo con i T.A.P. Saxophone Duo in una cornice suggestiva e spirituale. Gran finale in serata con Enojazz Open Session, una grande jam con la resident band del BargaJazz Club e tutti i partecipanti all'evento.

