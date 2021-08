"Dalla città alla Valle": conferenza al Teatro dei Differenti

Altri articoli in Barga

sabato, 21 agosto 2021, 10:34

Il Circolo Fratelli d'Italia Barga, tramite il responsabile del dipartimento montagna e zone disagiate Luca Mastronaldi, tiene alta l'attenzione sul tema della sanità in Valle del Serchio

venerdì, 20 agosto 2021, 17:50

Un agosto che non si è mai fermato per il negozio, in previsione di un settembre ancora più caotico: Simone Menconi, titolare del negozio “Ennebi Computer" a Fornaci di Barga, traccia un bilancio estivo

venerdì, 20 agosto 2021, 09:18

A BargaJazz è il momento del XXXII concorso di composizione e arrangiamento per orchestra jazz quest'anno dedicato a Maurizio Giammarco che suonerà con la BargaJazz Orchestra gli arrangiamenti scritti appositamente per lui dai concorrenti

giovedì, 19 agosto 2021, 12:30

Migranti di successo, e le loro case. La storia dell'emigrazione barghigiana, e del ritorno di chi ha fatto fortuna, si legge nella mostra "La nuova Barga: architettura e arti decorative tra liberty e stile eclettico (1900-1935)", alla Fondazione Ricci ETS, che resta aperta anche questo fine settimana a ingresso libero in via Roma 20...

giovedì, 19 agosto 2021, 12:23

Donare il sangue è un dovere civico. La pandemia ha aumentato le necessità negli ospedali e di conseguenza anche la richiesta di sangue e suoi derivati, in particolare nei mesi estivi

mercoledì, 18 agosto 2021, 12:31

Ancora un doppio concerto il 20 agosto per il BargaJazz Festival nella splendida Villa Moorings a Barga. Ospite del festival il Quartetto di Alex Sipiagin, con Alex Sipiagin alla tromba, Michele Calgaro alla chitarra, Yuri Goloubev al contrabbasso e Mauro Beggio alla batteria