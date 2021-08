"Donne sospese" di Liana Onofri: presentazione a Villa Gherardi

Altri articoli in Barga

mercoledì, 4 agosto 2021, 09:52

"Una mostra importante per la riscoperta del periodo e del fenomeno dell'emigrazione italiana, della storia delle famiglie che hanno fatto e fanno Barga e di tutto un territorio anche in chiave di promozione turistica". Così Ave Marchi, presidente della Fondazione Paolo Cresci

lunedì, 2 agosto 2021, 09:41

Roberto Prosseda con il concerto in omaggio a Ennio Morricone eseguirà brani inediti del celebre compositore e direttore d'orchestra e la prima esecuzione assoluta di "A Gab(ri)e(ll)a"

venerdì, 30 luglio 2021, 19:04

A Lucca e a Barga continuano gli appuntamenti con la 55^ edizione del Festival Opera Barga, diretto da Nicholas Hunt e Massimo Fino

venerdì, 30 luglio 2021, 17:04

Anche questo fine settimana è possibile visitare gratuitamente la mostra "La nuova Barga: architettura e arti decorative tra liberty e stile eclettico (1900-1935)", organizzata dalla Fondazione Ricci ETS e nella sede della Fondazione in via Roma 20 a Barga

venerdì, 30 luglio 2021, 16:59

Iniziativa inedita per il BargaJazz Festival: 1 e 15 agosto, in collaborazione con “Barga per vie e sentieri”, Pro Loco e BargaJazz Club, due concerti “nella scepe” sul percorso degli antichi sentieri nei dintorni di Barga

giovedì, 29 luglio 2021, 16:55

Principio di incendio intorno alle 16:30 di oggi, all'interno della tenuta del Ciocco, a Castelvecchio Pascoli, nel comune di Barga, che ha rischiato di coinvolgere una grande area. La zona interessata è un'area boschiva e, al momento, non vi sono abitazioni od edifici in prossimità delle fiamme