L'estate di 'Ennebi Computer': punto di riferimento per imprese e turisti

venerdì, 20 agosto 2021, 17:50

di viola pieroni

“Come tutti gli anni siamo stati un punto di riferimento per i turisti: abbiamo avuto molte richieste di connessioni ad ultra velocità, oltre che la necessità di operare con assistenze su telefonia e notebook”. Queste le parole di Simone Menconi, titolare del negozio “Ennebi Computer" a Fornaci di Barga, aperto nel 2002.

“Nonostante la settimana di ferie - continua Simone -, siamo sempre rimasti a disposizione delle aziende (dalla sede di Lucca) con check-up gratuiti direttamente presso le loro locazioni per soluzioni aziendali tipo back-up, sicurezza dati, server e assistenze remote”. Un settore in espansione quello dell’assistenza alle aziende, che sempre di più stanno cercando di automatizzarsi: “Oltre ai privati, negli ultimi tempi sono molte le imprese che hanno deciso di rivolgersi a noi sia sul piano informatico per quanto riguarda le reti, i back-up dati e i consigli sulle nuove tecnologie, ma soprattutto sulla sicurezza informatica, settore che al giorno d’oggi è veramente impossibile trascurare, soprattutto nelle grandi aziende.”

Continuando, Simone spiega come in queste vacanze siano state molte le soluzioni wireless anche per i vari luoghi di villeggiatura estivi (agriturismi e B&B), usando gli operatori Eolo e ultimamente anche Linkem.

Un agosto che non si è dunque mai fermato per il negozio, in previsione di un settembre ancora più caotico: “Ovviamente - spiega il titolare - rimarremo sempre a disposizione per aziende e privati in vista anche di un possibile ritorno in dad o per lo smart working, fornendo come sempre dispositivi e assistenza all’avanguardia e mettendo a disposizione la nostra esperienza e la personalizzazione necessaria, specialmente a livello aziendale. Inoltre, con il “back to school” siamo già pronti a proporre offerte su notebook, PC e telefonia per tutte le esigenze. Per i più appassionati di videogiochi e live streaming invece offriamo PC e postazioni di gaming assemblate e personalizzabili per ogni necessità".