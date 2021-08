Incontro sul sessismo lessicale a Barga

Altri articoli in Barga

martedì, 24 agosto 2021, 09:48

Il 25 e 26 agosto preso i Giardini di Villa Moorings, alle ore 21, due serate dedicate al BargaJazz Contest, il concorso per gruppi emergenti under 35 che ogni anno vede la partecipazione di gruppi da tutta Italia

domenica, 22 agosto 2021, 12:33

Il gruppo consiliare di minoranza di Barga, 'Progetto Comune', torna sul tema della sanità attaccando l'amministrazione comunale e ricordando le domande poste e le risposte mai pervenute

sabato, 21 agosto 2021, 17:22

Sabato 4 settembre alle ore 15, presso il Teatro dei Differenti di Barga, si terrà la conferenza "Dalla città alla Valle. Rapporti storico-artistici tra centri e i territori periferici"

sabato, 21 agosto 2021, 10:34

Il Circolo Fratelli d'Italia Barga, tramite il responsabile del dipartimento montagna e zone disagiate Luca Mastronaldi, tiene alta l'attenzione sul tema della sanità in Valle del Serchio

venerdì, 20 agosto 2021, 17:50

Un agosto che non si è mai fermato per il negozio, in previsione di un settembre ancora più caotico: Simone Menconi, titolare del negozio “Ennebi Computer" a Fornaci di Barga, traccia un bilancio estivo

venerdì, 20 agosto 2021, 09:18

A BargaJazz è il momento del XXXII concorso di composizione e arrangiamento per orchestra jazz quest'anno dedicato a Maurizio Giammarco che suonerà con la BargaJazz Orchestra gli arrangiamenti scritti appositamente per lui dai concorrenti