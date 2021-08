Barga



L'amministrazione: "Sanità, nessuna indifferenza da parte della politica"

lunedì, 9 agosto 2021, 17:34

"Nessuna indifferenza da parte della politica". Questa l'immediata risposta dell'amministrazione comunale di Barga all'attacco della minoranza sul tema della sanità in Valle del Serchio.



"I sindaci della Valle ed i rappresentati istituzionali a vari livelli - spiega -, stanno lavorando intensamente in un confronto serrato con L’azienda sanitaria per gestire le criticità legate al personale, dovendo tener conto della carenza di medici specialisti a livello nazionale. Proprio in questi giorni, martedì scorso ,si è tenuta la Conferenza Zonale dei Sindaci della Valle del Serchio, alla presenza del direttore generale dott.ssa Casani, della responsabile del presidio ospedaliero dott.ssa Maielli e del direttore di Zona Distretto Dott. Chierici, i quali hanno informato i sindaci, di aver espletato tutti i concorsi e attivato tutti i contratti possibili dal punto di vista normativo".



"Rispetto all’auto medica di Barga, così come per Piazza al Serchio - sottolinea -, come più volte detto, nel periodo estivo ci sono stati dei turni di notte in cui è stata attivata l’ambulanza infermieristica . Anche qui, grazie ad una pressante richiesta da parte dei sindaci, si è arrivati a ridurre al minimo possibile lo spostamento. Voglio ricordare a Progetto Comune, così come ho già comunicato, che il problema dello spostamento dell’auto medica è stato portato, a seguito del consiglio comunale citato, all’attenzione della conferenza dei sindaci, ed è stata inviata una lettera a firma congiunta da parte del presidente della conferenza stessa e della sottoscritta, all’azienda sanitaria, per ribadire il no allo spostamento, tanto che oggi l’auto medica continua ad essere presente a Barga".



"Il Dh oncologico - conclude - è attivo e operativo presso il presidio di Castelnuovo così come la dialisi è attiva e operativa presso il presidio di Barga. L’eventuale riorganizzazione territoriale sarà attenzionata dai sindaci e dai responsabili territoriali dell’azienda sanitaria. Si aprono invece importanti opportunità per i presidi della Valle, grazie agli investimenti già finanziati che riguarderanno anche l’ospedale San Francesco per circa 6 milioni di euro, ed anche su questo tema ci stiamo interessando e lavorando con l’azienda per individuare le migliori ipotesi di sviluppo. Consapevoli che la pandemia ha determinato un maggior carico di lavoro nei reparti, ovunque, siamo orgogliosi di aver dedicato quest’anno il San Cristoforo d’Oro a tutti, proprio tutti, gli operatori sanitari e non, ospedalieri e del territorio, che hanno dovuto affrontare la pandemia in prima linea".