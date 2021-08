Barga



Mastronaldi (FdI): "Sanità, basta rassicurazioni: vogliamo risposte concrete"

venerdì, 6 agosto 2021, 15:24

Luca Mastronaldi, esponente e rappresentante di Fratelli d'Italia a Barga, come responsabile del dipartimento montagna e zone disagiate, interviene sul tema della sanità in Valle del Serchio.



"Da molto tempo - esordisce - segnaliamo le numerose problematiche inerenti la sanità nella Valle del Serchio. I nostri rappresentanti in consiglio regionale, Vittorio Fantozzi e Diego Petrucci, più volte hanno puntato il dito contro una gestione della sanità sempre più precaria e con un futuro, che definire incerto è un eufemismo".



"Non possono bastarci le rassicurazioni - incalza -, che puntualmente ci vengono propinate ad ogni accenno di protesta. Esigiamo, come cittadini di aree montane, risposte certe, inequivocabili, sul futuro dei due presidi ospedalieri. Per quello che concerne il San Francesco di Barga, auspichiamo (senza voler dettare l'agenda a nessuno) un intervento del sindaco di Barga nelle sede opprtune, come la conferenza dei sindaci, con la Asl e, perché no, anche di una conferenza stampa dove ci chiarisca una volta per tutte il futuro del nostro ospedale".

Noi, come forza politica, abbiamo avanzato le nostre proposte, a cui attendiamo riscontro.



"Non possiamo più accettare risposte di circostanza - conclude -, ma abbiamo bisogno di fatti concreti, reali, di una seria programmazione che sappia guardare al futuro. Invitiamo la popolazione a tenersi pronta perché, oggi come ieri, il futuro e la salvaguardia della nostra salute e dei nostri plessi ospedalieri passeranno da una civile, ma risoluta e dura lotta di piazza. Più di una volta la nostra comunità ha dato prova del suo amore e attaccamento al proprio plesso. Cari signori della ASL, cara regione Toscana, il tempo delle parole è finito! È giunta l'ora di dare risposte definitive".