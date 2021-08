Barga



‘Metti in moto il dono’: passeggiata in Valle del Serchio

giovedì, 19 agosto 2021, 12:23

Donare il sangue è un dovere civico. La pandemia ha aumentato le necessità negli ospedali e di conseguenza anche la richiesta di sangue e suoi derivati, in particolare nei mesi estivi.



Il gruppo Donatori di Sangue FIDAS e la sua sezione Marciatori FIDAS, in collaborazione con il “Moto Club Fornaci” e con l’adesione del “Vespa Club Barga”, del “Bikers Club” di Gramolazzo “e della associazione “Il Sorriso di Francesco” vuole portare il significato del dono del sangue ai paesi della Valle del Serchio che attraverserà con una colonna di appassionati delle due ruote.



Nei circa 80 Km che saranno percorsi le pettorine gialle porteranno la scritta Metti in Moto il Dono. La partecipazione è libera a tutti e sarà gratuita. La giornata sarà immortalata da foto e filmati che arricchiranno la documentazione che sarà presentata in occasione del congresso Nazionale dei Donatori di Sangue FIDAS in programma ad Aosta il 25 e 26 settembre. Oltre 20 gruppi FIDAS in tutta Italia hanno aderito a questa iniziativa, ognuno con la propria giornata.



Ogni cittadina e cittadino che abbiano buona salute, abbiano compiuto 18 anni e non oltrepassato i 65 e un peso superiore ai 50 Kg., possono rivolgersi ai Centri Trasfusionali di Lucca, Barga o Castelnuovo per eseguire gli esami preliminari e, una volta idonei, possono prenotare la donazione.



10 minuti del tuo tempo valgono una vita.