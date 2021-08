Barga



‘Per la via del Diaspro’, grande successo per la seconda edizione

lunedì, 16 agosto 2021, 09:05

Grande successo per la seconda edizione dell'evento Per la via del Diaspro che si è tenuto ieri, domenica 15 agosto, a Barga. Un’iniziativa fortemente legata al territorio, indirizzata a far rivivere un pezzo importante della storia di Barga e aprire interessanti opportunità per il futuro.

La passeggiata-evento organizzata dalla Pro Loco di Barga in collaborazione con l'esperto di storia locale Emilio Lammari e Barga Jazz, ha condotto i partecipanti alla scoperta delle cave del particolare diaspro rosso di Barga, la pietra dura ornamentale utilizzata per le decorazioni delle Cappelle Medicee a Firenze.

In tantissimi hanno partecipato alla passeggiata che da Piazza Pascoli, in pieno centro a Barga, e' arrivata alle cave di diaspro in località Loppora di Giuncheto. Novità assoluta di quest'anno, ad attenderli in una delle cave medicee, vi erano i componenti dei Fat Fingers Sax Quartet che hanno messo in scena una piacevole esibizione musicale in un luogo veramente fuori dal comune.

L'accompagnatore Emilio ha poi avuto modo di e far toccare con mano la dura pietra di diaspro (un quarzo rosso marmorizzato di bianco), spiegare come i pesanti blocchi giungevano a Firenze e rispondere alle domande che gli venivano poste.

Terminato il concerto, i partecipanti hanno potuto esplorare anche l'altra cava detta del “Palazzetto”. L'evento si e' concluso verso l'una con il gruppo che ha fatto allegramente ritorno a Barga.

Questo autunno, COVID permettendo, la Pro Loco Barga in collaborazione con Emilio Lammari e l'agenzia turistica Lucchesia Viaggi, organizzerà una gita alla scoperta dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze e della Basilica di S. Lorenzo dove il diaspro di Barga terminava infine il suo lungo viaggio andando ad arricchire le decorazioni delle Cappelle de' Medici. (per informazioni sulla gita scrivere a prolocobarga@gmail.com oppure info@lucchesiaviaggi.com)

"Concludiamo - dichiarano gli organizzatori - ringraziando Emilio Lammari per averci accompagnato, Barga Jazz per il bellissimo concerto “in the scepe” e tutti coloro che hanno partecipato, con la speranza di aver fatto vivere loro un Ferragosto piacevole e diverso dal solito alla scoperta del territorio, della musica e della storia di Barga".

