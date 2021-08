Barga



Progetto Comune: "Ancora silenzio su automedica a Barga"

domenica, 22 agosto 2021, 12:33

Il gruppo consiliare di minoranza di Barga, 'Progetto Comune', torna sul tema della sanità attaccando l'amministrazione comunale e ricordando le domande poste e le risposte mai pervenute.



"Già dal novembre 2019 - esordisce il gruppo - abbiamo iniziato a sollevare il problema della mancata presenza del medico sull'automedica a Barga. Infatti, il 7 novembre di quello stesso anno, avevamo chiesto notizie al direttore generale dell'Azienda USL notizie ad oggi non pervenute".



"Nel mese di dicembre 2019 - prosegue - venne da noi richiesta una convocazione urgente del consiglio comunale per discutere del problema. Nel corso della seduta venne approvato all'unanimità l'ordine del giorno che impegnava il sindaco a fare tre cose. Cosa è stato fatto? Niente, assolutamente niente. Anzi, qualcosa è stato fatto: il medico è stato tolto nelle ore notturne ed a volte anche nelle ore diurne ed a breve, forse, verrà tolta anche l'automedica come ancora previsto nel documento programmatico 2018-2019 redatto dall'Azienda USL Toscana Nord Ovest in aderenza agli indirizzi regionali per le aziende sanitarie ed alle aree vaste per il riordino del sistema sanitario regionale".



"Cosa hanno fatto i nostri precedenti amministratori dal 2012 al 2019? - conclude - Niente. Ora e solo ora si rendono conto dei disservizi causati da quelle scelte “scellerate”.