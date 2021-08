Barga



Progetto Comune: “Sanità ‘massacrata’ da una politica poco attenta”

lunedì, 9 agosto 2021, 15:57

Il gruppo di minoranza del comune di Barga, 'Progetto Comune', interviene a gamba tesa sul tema della sanità in Valle del Serchio e annuncia una manifestazione pro-ospedali.



"La sanità a livello nazionale, negli anni - esordisce il gruppo -, ha subito tagli al personale e ai servizi. In piena emergenza pandemica solo grazie ai sacrifici del personale operante (medici-infermieri addetti ecc.) siamo riusciti con grosse difficoltà a garantire cure ai bisognosi".

"Nella Valle del Serchio ed in Garfagnana - affermano i consiglieri -, i due ospedali hanno sofferto di queste scelte scellerate della Politica Nazionale, Regionale e Locale nell'indifferenza dei nostri rappresentanti politici. Questi rappresentanti, nel corso di una cerimonia in Barga, tutti in pompa magna, hanno rilasciato dichiarazioni a vario titolo con momenti di commozione. Ebbene tutti hanno dichiarato di voler sostenere il lavoro di queste realtà che da loro stessi o dalle loro scelte politiche sono state, nel tempo, ridimensionate, massacrate ecc."

"Ora - incalz ail gruppo di minoranza - per diversi giorni al mese il medico dell'automedica di Barga, nelle ore notturne non è più presente. A volte nelle ore diurne è assente perché impiegato in turni di reperibilità. La riabilitazione cardiologica a Barga non viene più praticata; le visite sportive presso l'ambulatorio di Barga vengono effettuate un giorno solo a settimana; il dh oncologico non esiste più; il reparto di medicina è al massimo della capienza con un carico di lavoro massacrante per gli operatori esistenti; la salute mentale è in sofferenza per mancanza di personale ed a breve gli ambulatori Ceser di Fornaci verranno spostati altrove".

"Caro presidente Giani, caro Sindaco e politici tutti . conclude Progetto Comune - passate dalle parole ai fatti. Ora è il momento di agire e non di parlare. Oltre un anno fa, nel corso di una seduta consiliare richiesta dalla minoranza in merito al programmato spostamento dell'auto medica da Barga a Castelnuovo, venne approvato all'unanimità un ordine del giorno con il quale il consiglio impegnava il Sindaco a richiedere la convocazione della conferenza dei sindaci, a trasmettere l'ordine del giorno alla Regione e all'ASL competente. Cosa ha fatto il sindaco? Nulla. Ha completamente disatteso il suo impegno assunto in consiglio comunale lasciando quell'ordine del giorno “ in un cassetto”. Non ci sono giustificazioni per tale comportamento. Il sindaco non solo ha mancato di rispetto verso l'intero consiglio comunale (maggioranza e minoranza) ma ha mancato di rispetto nei confronti dell'intera comunità che il consiglio rappresenta. Caro sindaco suggeriamo di fare meno discorsi, meno selfie ma più fatti. A breve organizzeremo a Barga una manifestazione pro-ospedali. Cittadini tenetevi pronti".