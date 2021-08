Barga



Pubblicato il video promozionale “Per la via del Diaspro”

martedì, 31 agosto 2021, 17:25

Prosegue la campagna di valorizzazione e promozione turistica delle cave di Diaspro a cura dell’Associazione Pro Loco Barga.

"Da pochi giorni - spiega la pro loco barghigiana - abbiamo divulgato il video promozionale “Per la Via del Diaspro” che immortala la storia dietro il Diaspro rosso di Barga: una pietra dura ornamentale di color rosso sanguigno con trame bianche, utilizzata dai Medici per decorare le Cappelle Gentilizie della Basilica di San Lorenzo a Firenze".

"Il video promozionale - spiega l'associazione -, a cui nei prossimi giorni ne seguirà un altro, eèstato realizzato da Neon Film Production ed è disponibile sulla nostra pagina Facebook a questo link: https://www.facebook.com/prolocobarga/videos/545769970073324/.

“Per la Via del Diaspro” e' il culmine di un assiduo impegno portato avanti da tutti noi, in primis Emilio Lammari e rivolto alla valorizzazione delle cave medicee del diaspro rosso di Barga".

"Cogliamo l'occasione - conclude la pro loco - per ricordare che tutto il materiale da noi prodotto a proposito della “Via del Diaspro” (video, articoli, mappe interattive), lo abbiamo reso liberamente fruibile tramite la nostra pagina Facebook ed il portale VisitBarga.com, mettendolo dunque gratuitamente a disposizione di tutte le strutture ricettive di Barga, nonché di tutti gli operatori turistici del territorio, che possono utilizzare questi contenuti per promuovere la loro attività e le bellezze del comune di Barga".

Per ulteriori informazioni sulla Via del Diaspro:

https://www.visitbarga.com/lasciatevi-ispirare/itinerari/per-la-via-del-diaspro-itinerario/