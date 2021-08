Barga



Seconda edizione della passeggiata di ferragosto "Per la via del Diaspro"

martedì, 10 agosto 2021, 14:03

Domenica 15 agosto, per il secondo anno di fila, si terrà la passeggiata lungo i sentieri, nei dintorni di Barga, che portano alle Cave del Diaspro.

Questa pietra dura, di colore rosso intenso con venature bianche, è celebre per decorare le Cappelle Gentilizie Medicee della Basilica di San Lorenzo a Firenze.

I partecipanti alla passeggiata saranno accompagnati dall’esperto Emilio Lammari che spiegherà, dal punto di vista storico, gli avvenimenti legati a questo luogo e al Diaspro di Barga e potranno inoltre godere della quiete della campagna barghigiana, dell’immersione totale nella natura che offre il nostro borgo e delle belle vedute panoramiche che ammireremo lungo il tragitto.

Per l'occasione, il Barga Jazz Club, con i Fat Fingers Sax Quartet, allestirà un esclusivo concerto “in scepe” presso una delle Cave. Chi vorrà vi potrà assistere liberamente.

La partenza e’ prevista alle ore 09:00 da Piazza Pascoli a Barga, da qui Emilio ci accompagnerà alle Cave di Diaspro in loc. Giuncheto. La partecipazione alla passeggiata e’ libera e aperta a tutti (non indicata a persone con disabilità). Il rientro in Piazza Pascoli e' previsto per le ore 12.30 circa.

Consigliamo per l’occasione: borraccia d’acqua, abbigliamento adeguato e comode scarpe da trekking.

Ricordando che l’evento si svolge all’aperto, in caso di maltempo verrà rimandato alla domenica successiva.

Per tutto il tragitto, si rispetteranno le misure di sicurezza previste dalla normativa anti-COVID.

Per maggiori informazioni, scrivere a prolocobarga@gmail.com