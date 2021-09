Barga



140 mila euro di asfaltature nel comune di Barga

mercoledì, 8 settembre 2021, 14:02

140 mila euro per le asfaltature nel comune di Barga. A darne notizia l’assessore ai Lavori Pubblici, Pietro Onesti.

“Partiremo da venerdì prossimo – spiega l’assessore Onesti – su Barga e poi dalla prossima settimana sugli altri centri ad iniziare da Fornaci. Ci tengo a sottolineare che abbiamo aumentato l’importo rispetto allo scorso anno di 20mila euro proprio per cercare di effettuare interventi ancora più capillari e mirati”.

Venerdì prossimo allora il via alle asfaltature a Barga; la ditta incaricata è la 2M ed effettuerà interventi per 100 mila euro principalmente su Via Roma, Via Pietro Funai e sulla viabilità dell’ospedale.

Da lunedì prossimo invece le asfaltature partiranno negli altri centri del territorio comunale: Fornaci prima e poi a seguire in altre zone. La ditta incaricata è la Ceragioli di Camaiore e l’importo previsto è di 40 mila euro. Previsto anche il lavoro degli operai comunali che andranno ad intervenire in alcune zone dove non è in programma il completo rifacimento del manto stradale.

A margine della notizia sulle asfaltature, l’assessore Onesti ha anche voluto illustrare un intervento che riguarda il Ponte della Calata, sopra la località Mocchia. Il comune effettuerà una manutenzione straordinaria predisponendo delle staffe di rinforzo intervenendo sulla stabilità del ponte. L’importo dei lavori è di 10 mila euro.