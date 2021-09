Barga



A Barga va in scena la “Giornata del volontariato”

venerdì, 24 settembre 2021, 13:53

Il volontariato ha una lunga tradizione nel nostro territorio e i volontari sono sempre molto richiesti dalle varie associazioni. Ciònonostante non sempre le persone (e soprattutto i più giovani) sanno a chi rivolgersi, per ricevere un orientamento che permetta loro di sfruttare in pieno le proprie competenze.

Il volontariato e l’associazionistica sono inoltre spesso visiti come un ambito quasi esclusivamente rivolto a persone pensionate o disoccupati che hanno tanto tempo da dedicarvi. Spesso mancano invece forze fresche e giovani per garantire un futuro a queste associazioni.

Per tutti questi motivi, le associazioni scendono in piazza per la Giornata del Volontariato di Barga!

La Giornata del volontariato, (in origine programmata per ottobre 2020 ma annullata causa covid), si terrà domenica 3 ottobre presso il Piazzale Matteotti, Barga. Saranno presenti venti associazioni che operano nei più diversi settori del volontariato: dall'assistenza sanitaria all'educazione, dalla musica al sociale. Ognuna delle associazioni avrà il proprio stand e ci saranno dimostrazioni e attività durante tutta la giornata.

Sarà l'occasione per le associazioni di volontariato di mettersi in evidenza e trovare nuovi volontari. Offrirà, a chi è interessato a svolgere attività di volontariato, l’opportunità di conoscere in maniera veloce ma approfondita, le possibilità di volontariato nel settore sociale di Barga in una cornice informale e divertente.

L'evento, ad ingresso gratuito, e' organizzato dall'associazione Pro Loco Barga con il patrocinio del Comune di Barga e di CESVOT.

Le associazioni presenti sono:

- AmatAfrica Onlus

- Arca della Valle

- Arciconfraternita di Misericordia di Barga

- ASBUC di Barga

- Associazione Il Sorriso di Francesco

- Associazione Piccole Opere India

- Associazione Pro Loco Barga

- Barga Jazz Club e Scuola Civica di Musica Barga

- Cento Lumi e Istituto Storico Lucchese Barga

- Comitato della Befana di Barga

- Croce Rossa Italiana Comitato di Bagni di Lucca

- Gruppo Marciatori e Donatori FIDAS Fornaci

- Filarmonica "Gaetano Luporini" - Barga

- Gruppo Volontari Della Solidarietà – G.V.S. Barga

- Il Ritrovo di Roberta

- Misericordia del Barghigiano

- Non Solo Ciripà (pannolini lavabili)

- SCOUT CNGEI Mediavalle e Piana Lucchese

Programma della giornata:

ore 10 – Apertura degli stand

ore 11:00 - Dimostrazione di soccorso su trauma, BLS e PBLS (Pediatric Basic Life Support), a cura della Misericordia del Barghigiano

ore 14:30 – Esibizione musicale a cura della Scuola di Musica Barga e Barga Jazz Club

ore 16:00 – Laboratorio di tessitura al telaio, a cura dell'Associazione G.V.S.

ore 17:00 – Tumore al seno: intervento del Dott. Daniele Ballati del Lions Club Garfagnana, corretta autopalpazione, consegna trecce a Il Ritrovo di Roberta donate per l'iniziativa “Il Bello nella coda”

ore 18:00 – chiusura degli stand