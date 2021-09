Barga



Appello a "Chi l'ha visto?" per ritrovare Filippo Baccelli

mercoledì, 22 settembre 2021, 22:32

di barbara ghiselli

A "Chi l'ha Visto", trasmissione di Rai 3, questa sera ci sarà un appello per trovare Filippo Baccelli, tecnico informatico 29enne di Barga e di cui non si hanno più notizie dal 16 settembre. Il ragazzo, alto 1 metro e 70 centimetri, di corporatura esile, occhi castani, capelli neri, come riportato dal sito di "Chi l'ha visto", sembra che, al momento della scomparsa indossasse scarpe beige, jeans, t- shirt, zaino in tela nero, due collane d'oro e un anello; ha inoltre una cicatrice sulla mano destra.

Dovrebbe essere alla guida di una Renault Kangoo grigio scuro, targata BY938KM, con carrozzeria graffiata e un adesivo degli Alpini. Ha con sé i documenti e il bancomat ma non ha il cellulare né i farmaci necessari per la sua terapia. Potrebbe essere in difficoltà ed essersi diretto verso Genova. Chiunque avesse notizie è pregato di contattare le forze dell'ordine.