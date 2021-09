Barga



Apuane: incontro con Alberto Grossi all'Isi Barga

mercoledì, 29 settembre 2021, 18:15

Venerdì 27 settembre, presso l'Aula Magna dell'Istituto Superiore di Istruzione di Barga, il Circolo Laudato si', la Caritas e il CAI di Barga, in collaborazione con il Podere ai Biagi e l’Aps Lo Sterpaio Onlus, hanno organizzato un incontro con Alberto Grossi, scrittore e documentarista di Forno di Massa.

I presenti hanno potuto visionare e commentare con l’autore il suo ultimo cortometraggio “Cave Cavem” che contiene una fortissima denuncia della devastazione in corso sulle nostre Alpi Apuane. "Oggi - si legge nella nota -, lavorare nel lapideo vuol dire abbattere ogni anno sei milioni di tonnellate di Apuane. La moderna tecnologia del filo diamantato taglia la montagna e i posti di lavoro. Si è passati da 50 a 1500 tonnellate di produzione pro capite, da 10.000 addetti a un migliaio. Ciò comporta la distruzione irreversibile del territorio (negli ultimi 40 anni è sparita più montagna che nei 1512 precedenti) e la caduta occupazionale, quindi economica e sociale, accentuata della vendita diretta del materiale di cava all'estero".

"Questa situazione - continua - si fa ancora più assurda se si pensa che più del 75% del materiale estratto viene sbriciolato e trasformato in carbonato di calcio usato come additivo per alimenti o per la produzione di cosmetici, dentifrici, stanghette per gli occhiali eccetera: le montagne sbriciolate per il nostro consumismo. Questa estrazione aggressiva crea profitti enormi per pochi ed enormi danni alle comunità locali: basti pensare che in 20 anni Carrara ha dovuto subire otto alluvioni che dipendono in gran parte dall'attività estrattiva, oltre che dalla crisi climatica in atto".

"Ma un danno altrettanto e forse più temibile - prosegue - viene dal fatto che questo tipo di escavazione mette in pericolo le sorgenti. Infatti, i fanghi di lavorazione, la cosiddetta marmettola prodotta dalle lame diamantate, ottura e cementifica i canali carsici e inquina fiumi e falde. Dalle cartine mostrate in “Cave Cavem” ci si rende conto di quanto spaventosamente si sia ridotto, col passar del tempo, il reticolo idrografico delle Apuane".

"Dalla serata del 24 settembre - conclude la nota - è emerso che l'impegno di tutti noi comunità dell'alta Toscana, con tutte le istituzioni locali e regionali, deve essere quello di elaborare insieme un nuovo modello di attività economiche che non siano fondate esclusivamente alternative all'attività estrattiva, che permettano un aumento dell’occupazione sul territorio apuano e un maggior ritorno e distribuzione sul territorio dei profitti. Insieme si può, anche - speriamo - con il sostegno del ministero della transizione ecologica, nato proprio per proteggere clima ed ecosistemi. Come ribadito più volte nel corso della serata anche da Alberto Grossi, è urgente agire ora perché noi e i nostri figli non potremmo vivere nella nostra terra fra dieci anni: occorre intraprendere un’azione corale per difendere nella nostra terra, l’acqua, le montagne, il nostro lavoro (che si assottiglia sempre di più), i nostri paesi e l’unità delle nostre comunità. Comunità e politica non possono esimersi da questo urgente compito".