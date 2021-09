Barga



Ritrovato a Milano Filippo Baccelli

domenica, 26 settembre 2021, 12:25

di daniele venturini

Filippo Baccelli, il giovane di Ponte all'Ania, è stato rintracciato alla stazione ferroviaria di Milano, alle 22 di ieri dalla polizia.

Baccelli si era allontanato, nottetempo, dalla sua abitazione in stato confusionale una settimana fa, a bordo di una Renault Kangoo. Baccelli, ha girovagato per alcune regioni del nord Italia, e sembra che si sia recato anche in Francia e poi in Svizzera. Finalmente è stato individuato dalla polizia a Milano.

Gli agenti lo hanno accompagnato negli uffici del commissariato e hanno avvertito immediatamente i famigliari, i quali avuta notizia, si sono precipitati nel capoluogo lombardo, dove sono giunti a notte fonda. Filippo è stato trasportato al pronto soccorso del nosocomio di Lucca, per le opportune visite.