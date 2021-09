Barga



Si vota domani in Nigeria l'ampliamento della riserva MAB

martedì, 14 settembre 2021, 11:10

Il comune di Barga ha deliberato da quasi un anno la volontà di entrare a far parte della riserva MAB (Man and Biosphere) dell’Appennino Tosco-Emiliano. Il programma MAB al suo interno include le Riserve della Biosfera, che mirano a coinvolgere le comunità locali e sono esempi di best practice per lo sviluppo sostenibile e per l’interazione tra sistema sociale e sistema ecologico.

“In questo modo il nostro comune vede riconosciute le proprie specificità – commenta l’assessore Francesca Romagnoli – e si creano nuove opportunità di sviluppo sostenibile. È per noi motivo di orgoglio e soddisfazione. Si tratta adesso di un momento importante e come amministrazione auspichiamo il riconoscimento dell’allargamento della Riserva di Biosfera dell’Appennino tosco-emiliano previsto per il 15 settembre prossimo in Nigeria”.