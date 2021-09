Barga



Taglio del nastro per le case popolari a Loppia

martedì, 28 settembre 2021, 12:22

di tommaso boggi

Dopo sei anni di lavori e problematiche, Barga ha finalmente il suo nuovo complesso di case popolari a Loppia, nel terreno dell'ormai demolito ex Mattatoio comunale.



Il sindaco Caterina Campani ha assistito al taglio del nastro assieme a membri dell'attuale amministrazione come il vicesindaco Vittorio Salotti e l'assessore Sabrina Giannotti, ma anche chi questo progetto lo aveva avviato e seguito durante la passata amministrazione Bonini come l'ex assessore Lorenzo Tonini.



Presenti tra l'altro il presidente di ERP Lucca Bertoncini Andrea e l'ingegner Cardone Lorenzo sempre in rappresentanza dell'Edilizia Residenziale Popolare oltre che Giuseppe Giacchini, proprietario della ditta che ha compiuto i lavori e gli assegnatari degli appartamenti.



"Mi fa piacere ci siano anche gli assegnatari - ha iniziato Caterina Campani- l'amministrazione comunale attuale e chi ha seguito negli anni questo complesso percorso. Un percorso lungo partito nel 2014-2015 con finanziamenti della regione Toscana e di ODE, che ha portato alla costruzione di questi alloggi in un'area comunale dismessa, quella dell'ex mattatoio, recuperata e dedicata all'edilizia popolare".



Seicentomila euro per cinque appartamenti, tre per singoli e due per nuclei familiari numerosi, sono stati quindi messi a disposizione della comunità, in una costruzione dotata di tecnologie d'avanguardia che puntano su riciclo e energie rinnovabili.



"Questa è una giornata importante per noi - afferma il primo cittadino - vista la necessità di avere questi alloggi di cui abbiamo già provveduto all'assegnazione, rivedendone addirittura alcune e consegnandoli in base al numero di familiari per dare la possibilità a tutti di avere gli spazi necessari. Sono davvero contenta per questa iniziativa, che ha affrontato molte problematiche, ma che finalmente è stata realizzata come anche un altro progetto in attivo su Bolognana, in collaborazione con il comune locale, che è un altro importante passo avanti" a concluso Campani.