"Una pacca può salvare la vita": al via il secondo ciclo del corso

martedì, 7 settembre 2021, 20:03

La commissione pari opportunità del comune di Barga propone il secondo ciclo nelle frazioni di "Una pacca può salvare la vita", un corso di disostruzione delle vie aeree in età pediatria organizzato dalla Misericordia del Barghigiano con il patrocinio del comune.



Dopo la grande partecipazione dei cittadini ai due incontri svolti qualche settimana fa a Filecchio e poi a San Pietro in Campo grazie alla collaborazione dei relativi comitati paesani, è stato deciso di proseguire con altri due incontri, questa volta a Tiglio sabato 11 settembre in collaborazione con la Misericordia di Tiglio e poi a Castelvecchio sabato 25 in collaborazione con la Misericordia e i Donatori di Sangue Fratres di Castelvecchio.



Gli incontri, con inizio alle ore 15, saranno tenuti all'esterno delle sedi nel rispetto delle norme anti-covid e con l'obbligo del green pass. È necessaria la prenotazione al numero 347 9108387 e sarà richiesto ai partecipanti un contributo volontario in sostegno della Misericordia del Barghigiano.