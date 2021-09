Barga : fornaci di barga



Uomo cade da un tetto: trasportato in codice rosso a Lucca

venerdì, 24 settembre 2021, 15:18

di simone pierotti

Stava lavorando alla riparazione del tetto di un’abitazione a Fornaci di Barga, nella centrale via della Repubblica quando, per la rottura del solaio, è caduto a terra, all’interno della casa stessa.



L’allarme è stato dato al 118 attorno alle 13:40 e, sul posto, è sopraggiunta un’ambulanza della Misericordia del Barghigiano e l’automedica con il medico a bordo. Sono stati prestati i primi soccorsi all’uomo, un quarantenne della zona, riscontrando un trauma cranico da caduta e una frattura all’avambraccio sinistro ma, fortunatamente, è rimasto sempre vigile e cosciente.



L’operaio è stato quindi trasportato, in codice rosso da dinamica, al pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Lucca.