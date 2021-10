A Barga la presentazione del libro "Pascoli maledetto"

Altri articoli in Barga

martedì, 5 ottobre 2021, 15:08

Apertura dedicata alle scuole, per tutto il mese di ottobre, su prenotazione, per la mostra "La nuova Barga: architettura e arti decorative tra liberty e stile eclettico (1900-1935)", organizzata dalla Fondazione Ricci ETS insieme all'Istituto Storico della Resistenza sezione di Barga e nella sede della Fondazione in via Roma 20 a Barga

martedì, 5 ottobre 2021, 14:51

Valle del Serchio Alternativa rimarca il silenzio delle istituzioni in merito ai contagi alla Rsa Belvedere di Barga e ringrazia la Gazzetta del Serchio per aver pubblicato la notizia emersa grazie al movimento

martedì, 5 ottobre 2021, 09:00

Ieri si sono svolti in località Loppia, a Fornaci di Barga, i funerali del finanziere in congedo Loretto Ghiloni, arruolato presso la scuola alpina di Predazzo nel 1973, frequentando il 43° corso denominato “Tre Cime di Lavaredo”, al termine del quale, ha potuto indossare le fiamme gialle

sabato, 2 ottobre 2021, 20:28

In merito alla situazione della RSA Belvedere di Barga, l’Azienda USL Toscana nord ovest precisa che da una decina di giorni si stanno gestendo in assoluta trasparenza 12 casi di positività al Covid che si sono verificati all’interno della struttura

sabato, 2 ottobre 2021, 08:34

Stimolata dal movimento 'Valle del Serchio Alternativa', La Gazzetta del Serchio ha voluto fotografare la situazione all'interno della Rsa 'Belvedere' di Barga dove si registrano sei operatori positivi e sei ospiti isolati, più altre cinque persone ricoverate in ospedale. Tutti vaccinati

venerdì, 1 ottobre 2021, 19:17

Il gruppo dei 'Custodi degli alberi e del suolo' chiede un tavolo di lavoro sull'edilizia scolastica a Barga