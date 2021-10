Barga



A Barga una mostra per celebrare il Sommo Poeta

venerdì, 8 ottobre 2021, 12:39

di tommaso boggi

Una mostra per celebrare il Sommo Poeta in chiave moderna, quella di Sandra Rigali nelle Stanze della Memoria di Barga.



"Dante Pop" è il nome scelto dall'artista per quest'esposizione di opere che unisce la modernità, i due massimi poeti del '900 Gabriele D'Annunzio e Giovanni Pascoli e il padre della lingua italiana.



Rigali non è nuova al portare su tela, anche e soprattutto in modalità ben lontane dal convenzionale, i grandi della letteratura italiana, come testimoniano i suoi lavori passati proprio sul rapporto D'Annunzio-Pascoli già esposti al Vittoriale degli Italiani, luogo da cui poi è cominciata anche questa nuova esperienza, continuata al palazzo della regione Toscana e che non poteva che concludersi nel paese di appartenenza dell'artista.



"Questo - ha affermato il primo cittadino barghigiano Caterina Campani- è stato un anno particolare che ha visto tantissime iniziative ovunque per festeggiare Dante Alighieri e Barga è stata allo steso modo partecipe in questa ricorrenza. Sin da Giugno sono partite molte iniziative dal comune di Barga e avere questa mostra ci rende orgogliosi di un percorso iniziato a Gardone Riviera, continuato a Firenze ed ora a Barga. Sandra - ha continuato il sindaco - ha regalato alla nostra comunità una lettura di Dante particolare dove viene interpretato in chiave moderna".



Il primo cittadino ha poi voluto ricordare il profondo legame tra Firenze e Barga, storicamente enclave fiorentina in territorio lucchese, parlando di come questa sia l'occasione di "un rinnovo del rapporto tra Barga e Firenze".



Un ringraziamento di cuore è stato poi fatto dall'artista a tutti coloro che le sono stati accanto in questo progetto, che ha però promesso non essere l'ultimo: "Ho fatto un percorso di cui vado orgogliosa, un grazie a tutti coloro che mi hanno dato una mano e all'equipe che mi ruota attorno. Non voglio concludere questo viaggio perché altri progetti si prospetteranno nei prossimi anni, cosa dire se non: grazie" ha concluso l'artista.



La mostra sarà disponibile alla visita da domani (9 ottobre) presso le Stanze della Memoria nel centro storico di Barga.