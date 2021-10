Barga



A Loppia i funerali del finanziere in congedo Loretto Ghiloni

martedì, 5 ottobre 2021, 09:00

Ieri, 4 ottobre, si sono svolti in località Loppia, a Fornaci di Barga, i funerali del finanziere in congedo Loretto Ghiloni, arruolato presso la scuola alpina di Predazzo nel 1973, frequentando il 43° corso denominato “Tre Cime di Lavaredo”, al termine del quale, ha potuto indossare le fiamme gialle. Successivamente, dopo un breve servizio presso il confine con la Svizzera in Ponte Chiasso, è rientrato nella sua amata terra dove, con altrettanto orgoglio, ha lavorato presso le Industrie Cartarie Tronchetti con funzioni di capo reparto.



L’Associazione Finanzieri d’Italia Sez. Lucca e Sez. Seravezza, munita della loro bandiera associativa, ha reso gli onori al loro amico, socio e militare della guardia di finanza in congedo, stringendosi attorno alla sua famiglia.



"Onori a te, caro Loretto - ha dichiarato il presidente dell'ANFI Sezione di Lucca, Fin. ing. Vito Tafaro -. Viva l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, Viva la Guardia di Finanza".