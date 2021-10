'Aria di Ricerca in Valle del Serchio': due conferenze a Barga

Altri articoli in Barga

lunedì, 25 ottobre 2021, 13:26

Grandi narratori per riflettere sul tempo che stiamo vivendo e un’attenzione particolare alle novità dalla scena nazionale. Il Teatro dei Differenti di Barga riapre le porte ai propri spettatori per la stagione 2021-22

sabato, 23 ottobre 2021, 09:34

L'undicesima edizione del Premio giornalistico Arrigo Benedetti – Città di Barga, 2021, è stata assegnata a Giorgio Zanchini e Carola Frediani. Il primo conduttore della trasmissione "Radio anch'io" in onda su Radio1 Rai ogni mattina, la seconda esperta di comunicazione digitale e cybersicurezza

venerdì, 22 ottobre 2021, 12:51

140 mila euro per la messa in sicurezza del territorio di Barga. A darne notizia l'assessore ai lavori pubblici del comune, Pietro Onesti

mercoledì, 20 ottobre 2021, 14:30

Un incontro fra comune di Barga e Consorzio di Bonifica Toscana Nord per fare il punto della situazione sugli interventi previsti nel territorio comunale e anche per discutere dei futuri lavori da mettere in cantiere

lunedì, 18 ottobre 2021, 20:55

In occasione del mese della prevenzione contro il tumore al seno, la Commissione Pari Opportunità del comune di Barga organizza un pomeriggio di sensibilizzazione sabato 23 ottobre a Fornaci di Barga presso la Sala Parocchiale della Chiesa di Cristo Redentore

giovedì, 14 ottobre 2021, 15:52

Questa la risposta dell’amministrazione comunale a Progetto Comune ed al capogruppo di minoranza Francesco Feniello che con una propria nota inviata alla stampa ha sostenuto la necessità di terminare i lavori con celerità