Ciclo di conferenze dantesche a Barga

Altri articoli in Barga

domenica, 10 ottobre 2021, 08:49

Venerdì 1 ottobre a Fornaci di Barga "Pomeriggio al Campone". Venerdì 8 ottobre a San Romano "Alla scoperta degli Alpaca"

venerdì, 8 ottobre 2021, 16:24

Unitre Barga diventa sede ufficiale di esame CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera grazie al protocollo di intesa firmato il mese scorso con la presidente Sonia Maria Ercolini e il rettore dell’Università per Stranieri di Siena

venerdì, 8 ottobre 2021, 12:47

E' stato approvato il progetto definitivo per l'Istituto alberghiero 'Pieroni' di Barga, che prevede l'adeguamento sismico dell'Aula Magna (blocco B), la sostituzione edilizia del blocco C e l'adeguamento alla normativa antincendio, interventi che avranno un costo di circa 5 milioni di euro

venerdì, 8 ottobre 2021, 12:39

"Dante Pop" è il nome scelto dall'artista per quest'esposizione di opere che unisce la modernità, i due massimi poeti del '900 Gabriele D'Annunzio e Giovanni Pascoli e il padre della lingua italiana

giovedì, 7 ottobre 2021, 12:42

"Corteo Dantesco" è l'iniziativa nata dall'ISI Barga durante l'anno dedicato al Sommo Poeta. Sono infatti i ragazzi e gli studenti del serale ad aver prestato impegno e tempo a questo progetto che ha però coinvolto l'intera comunità scolastica dell'istituto

martedì, 5 ottobre 2021, 15:08

Apertura dedicata alle scuole, per tutto il mese di ottobre, su prenotazione, per la mostra "La nuova Barga: architettura e arti decorative tra liberty e stile eclettico (1900-1935)", organizzata dalla Fondazione Ricci ETS insieme all'Istituto Storico della Resistenza sezione di Barga e nella sede della Fondazione in via Roma 20 a Barga