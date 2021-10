Barga



Due stupende giornate per i ragazzi del Gvs

domenica, 10 ottobre 2021, 08:49

Venerdì 1 ottobre a Fornaci di Barga "Pomeriggio al Campone". Nell'ambito del progetto “Opportunità Ludico sportive e musicali per un tempo più libero”, i ragazzi del G.V.S. hanno trascorso un bellissimo pomeriggio presso gli impianti dell'associazione Judo Club di Fornaci di Barga ove il responsabile, Ivano Carlesi, ha organizzato una pizzata per i ragazzi diversabili. Ivano, come sempre, attento alle diversità e alle categorie più fragili ha servito personalmente la pizza rendendo felici i nostri giovani. Un momento conviviale, di svago, una bella partita a bocce, terminato con la gioia di tutti (ragazzi e accompagnatori) degustando la pizza con la nutella un finale davvero esplosivo. Grazie Ivano e grazie al suo staff.



Venerdì 8 ottobre a San Romano "Alla scoperta degli Alpaca". Una bellissima giornata all'aperto con tanti momenti emozionanti e nuove esperienze di socializzazione presso la Farm AMOLA ove i titolari, con professionalità e vero spirito di accoglienza, hanno aperto le porte per condividere momenti di gioia e l'esperienza di vita con i nostri ragazzi diversamente abili. I ragazzi accompagnati dal personale della struttura hanno incontrato con immensa gioia Semmy e Sansone due simpatici alpaca che, da qualche mese hanno trovato residenza fissa a San Romano, presso la Residenza Amola di Clara Pelliccioni Marazzini. I ragazzi hanno accarezzato, coccolato questi animali bellissimi dando loro da mangiare trovando cosi nuovi stimoli e nuove esperienze veramente positive sul piano psicofisico. La giornata si è conclusa con una abbondante e gustosa merenda preparata con cura dalla titolare della struttura ed offerta dal direttore della Casa di Riposo G. Pascoli di Barga Sig. Gabriele Giovannetti. L'organo di Amministrazione del G.V.S., i volontari ed i ragazzi ringraziano i totolari della struttura e il Direttore Sig. Gabriele Giovannetti per l'organizzazione della bellissima giornata unica nel suo genere. "Grazie di cuore" dice il presidente Francesco Feniello.