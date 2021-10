Barga



I Custodi degli alberi e del suolo chiedono un tavolo di lavoro sull'edilizia scolastica

venerdì, 1 ottobre 2021, 19:17

Il gruppo dei Custodi degli alberi e del suolo chiede un tavolo di lavoro sull'edilizia scolastica a Barga.



"A proposito del tema della dislocazione degli edifici scolastici sul territorio di Barga - si legge in una nota del gruppo -, noi Custodi degli alberi e del suolo, non avendo ad oggi, ricevuto risposta scritta da parte dell'amministrazione comunale in merito alla richiesta dell'avvio di un'interlocuzione sul progetto della nuova scuola materna inviato in data 27 luglio; necessitando di approfondimenti sul tema dei vincoli e sulla eventuale possibilità di rimozione dei medesimi; ritenendo che l'antenna posta nelle vicinanze del terreno individuato per la costruzione della nuova scuola materna sia elemento ostativo alla costruzione della scuola stessa; chiediamo un incontro in previsione dell'istituzione di un tavolo tecnico - al quale sarà implicita la nostra presenza - con esponenti indicati dagli Ordini e dai Collegi professionali di ingegneri, architetti e geometri della Provincia di Lucca che possa contribuire a valutare eventuali soluzioni alternative per affrontare e risolvere al meglio il problema della ubicazione della nuova scuola materna di Barga".