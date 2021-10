Barga



Onesti: "140 mila euro per la difesa del suolo"

venerdì, 22 ottobre 2021, 12:51

140 mila euro per la messa in sicurezza del territorio di Barga. A darne notizia l'assessore ai lavori pubblici del comune, Pietro Onesti.

I fondi, che serviranno per due importanti interventi sul territorio, arrivano dal ministero degli interni e sono destinati alla messa in sicurezza del suolo.

Si tratta di lavori per 90 mila euro in Valdivaiana che serviranno alla regimazione delle acque dal monte alla Corsonna in modo da contrastare il movimento franoso degli ultimi venti anni. Questo è un primo stralcio propedeutico ma assolutamente necessario per non aggravare la situazione del versante che poi sarà al centro di ulteriori lavori.

Un secondo intervento riguarderà invece il muro sottostante la provinciale sopra la Pieve di Loppia. In questo caso verranno investiti 50 mila euro che serviranno a riaprire la strada che dalla provinciale porta alla chiesa.

"Sono soddisfatto – spiega l'assessore Onesti – perché con questi interventi riusciremo a fronteggiare due situazioni che per l'amministrazione sono indubbiamente importanti. Non ci fermeremo però certo qui, infatti stiamo già lavorando per ricercare nuovi finanziamenti da investire per la messa in sicurezza del nostro territorio".