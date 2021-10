Barga



Ponte all'Ania: si recupera l'area dell'ex cinema 'Risorgimento'

giovedì, 28 ottobre 2021, 18:17

di tommaso boggi

Un cinema che ha fatto la storia della frazione di Ponte all'Ania il "Risorgimento", ormai da anni caduto nell'abbandono e nell'incuria al punto da essere considerato non solo un danno visivo alla frazione ma anche un vero e proprio pericolo per gli abitanti del piccolo borgo alle porte del comune di Barga.

Proprio per questi motivi non può che essere accolta come una grande notizia la riqualificazione dello stabile, con un intervento da 400 mila euro di fondi ministeriali presentato stamani dall'amministrazione. Una vicenda, quella della riqualificazione del vecchio cinema, che negli anni è stata affrontata da più parti, ma che recentemente ha avuto risonanza anche a livello nazionale per via dell'opera di Graziano Salotti.

Il fotografo infatti già un anno fa era comparso sulle pagine dei giornali per la sua attenzione al "Risorgimento", manifestata con una raccolta di foto ed un documentario girato con l'istituto Luce all'interno dello stabile, al che sono seguite svariate lettere mandate dall'uomo agli enti responsabili in tutta la penisola.

Proprio il documentario è stato, secondo salotti, la scintilla che ha dato inizio al processo di riqualificazione: "Da quando abbiamo girato il documentario il cinema è sempre stato sotto i riflettori, anche grazie alle varie lettere che ho inviato a ministeri ed enti, tra cui il Difensore Civico Regionale che è sicuramente stato il più disponibile ad aiutare. Il merito di questa attenzione verso il cinema "Risorgimento" è mio – ha continuato Salotti – e non lo dico per vanagloria ma perché per anni vari politici ne hanno parlato senza però mai agire o fare nulla, questa mia affermazione vuole essere un sollecito nei confronti della nostra classe politica – ha concluso – a fare di più ed agire tempestivamente".

Il documentario contenente le riprese effettuate all'interno del "Risorgimento", che riguarderà la caduta e rovina del cinema a pellicola nel 21° secolo attraverso la storia di varie sale della penisola, verrà in futuro proiettato al cinema Roma di Barga ma anche e soprattutto sull'intero territorio nazionale.

Grande soddisfazione anche da parte di Luca Mastronaldi, ex consigliere di opposizione, responsabile di FdI per il comune di Barga e nativo della piccola frazione barghigiana: "Sono contento perché quando sollevai in consiglio comunale queste problematiche non c'era modo di trovare una soluzione a causa di svariati problemi burocratici. Dopo tanti anni si ridà decoro a Ponte all'Ania e si sana una situazione vergognosa e pericolosa, aspettiamo però trepidanti l'inizio dei lavori perché non bastano le parole" ha concluso Mastronaldi.