Barga



Ponte all'Ania si rifà il... look

giovedì, 28 ottobre 2021, 16:42

di tommaso boggi

Un progetto di riqualificazione su larga scala quello presentato oggi (28 ottobre) presso la sala consiliare del comune di Barga. Un milione e 138mila euro di fondi ministeriali verranno infatti investiti nella riqualificazione di Loppia e Ponte all'Ania, con tre differenti progetti di cui due a scopo abitativo illustrati alla stampa dal sindaco di Barga Caterina Campani, il vicesindaco Vittorio Salotti e gli assessori Lorenzo Tonini e Pietro Onesti.

"Questa è una giornata importante per il comune di Barga – ha affermato il primo cittadino Caterina Campani – perché andiamo a sanare situazioni di grande degrado dando un segnale anche alla comunità di Ponte all'Ania, la porta del nostro comune".

Due dei tre interventi avverranno infatti nella frazione di confine del comune, con la riqualificazione a scopo abitativo di un edificio e dell'ormai diroccato cinema locale, per un totale di circa 780mila euro per le due opere e il progetto, per l'immediato futuro, di tentare l'accesso ad un altro finanziamento da un milione di euro così da poter procedere ad un camminamento pedonale che colleghi la frazione a Fornaci di Barga.

"L'amministrazione ha alcuni progetti già in corso a Ponte all'Ania che, nei prossimi tre anni,avrà una corsia preferenziale per quanto riguarda i finanziamenti" ha affermato l'assessore Pietro Onesti, continuando con l'esposizione dell'ultimo progetto per il valore di 358mila euro che prevede invece il miglioramento e la messa a punto del parcheggio e l'area circostante il cimitero di Loppia.