Barga



Premio 'Arrigo Benedetti' ai giornalisti Carola Frediani e Giorgio Zanchini

sabato, 30 ottobre 2021, 14:03

di tommaso boggi

È arrivato anche quest'anno l'ormai tradizionale appuntamento barghigiano del premio giornalistico "Arrigo Benedetti", con due vincitori di calibro nazionale come Carola Frediani e Giorgio Zanchini.

Presenti alla cerimonia sia il sindaco di Barga Caterina Campani che il presidente della provincia di Lucca Luca Menesini, ma anche il discendente ed omonimo del grande giornalista e l'editore locale Andrea Giannasi.

"Questo premio - ha raccontato il primo cittadino Caterina Campani - nacque nel 2006 a Barga, quando venne organizzato un convegno durante il quale la famiglia Benedetti decise di donare una parte consistente della libreria del giornalista al comune. Dal 2011 in poi, anno della prima edizione, a Barga sono passati grandi nomi del giornalismo italiano e per questo siamo orgogliosi di portare avanti questo premio" ha concluso il sindaco.

Carola Frediani, specializzata in cybersicurezza, web ed inchieste informatiche, fino a poco tempo fa un campo visto con "sospetto" dal giornalismo"classico", ha affermato di essere "onorata di ricevere questo premio, perché mi sembra un riconoscimento a chi si occupa in modo serio di giornalismo informatico".

Non sono poche invece le critiche e gli spunti lanciati dal giornalista radiofonico Giorgio Zanchini, che ha provato a tracciare le cause del declino del giornalismo in Italia, arrivando poi a proporre un sostegno statale verso una professione che ha subito pesantemente l'avvento dell'era digitale: "Se noi oggi non compriamo il giornale è perché siamo bombardati gratis di notizie dal nostro cellulare, il modo in cui otteniamo informazioni è completamente cambiato" ha affermato il giornalista.