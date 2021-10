Barga



Una giornata di prevenzione contro il tumore al seno

lunedì, 18 ottobre 2021, 20:55

In occasione del mese della prevenzione contro il tumore al seno, la Commissione Pari Opportunità del comune di Barga in collaborazione con le associazioni "Gli Incartati" e "Il Ritrovo di Roberta" e con il patrocinio del comune, organizza un pomeriggio di sensibilizzazione sabato 23 ottobre a Fornaci di Barga presso la Sala Parocchiale della Chiesa di Cristo Redentore. Alle ore 16 le professioniste Giulia Berni e Lucia Errico parleranno dell'estetica oncologica con il loro intervento "Prendersi cura della propria bellezza aiuta ad affrontare il percorso terapeutico con una marcia in più" e alle 17 seguirà la presentazione del libro di Marisa Pensato "Ali nel buio" che racconta la sua esperienza personale e quella delle donne come lei che hanno conosciuto "il cancro al seno". Il ricavato del pomeriggio sarà devoluto a Il Ritrovo di Roberta.



L'evento si svolgerà secondo le normative anti-covid ed sarà consentito solo ai possessori del Green Pass.