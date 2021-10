Barga



Unitre Barga diventa sede ufficiale di esame CILS

venerdì, 8 ottobre 2021, 16:24

Unitre Barga diventa sede ufficiale di esame CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera grazie al protocollo di intesa firmato il mese scorso con la presidente Sonia Maria Ercolini e il rettore dell’Università per Stranieri di Siena. A dare l’annuncio è la presidente stessa che ha lavorato in questi mesi per ottenere questo importante riconoscimento che permetterà ai tanti stranieri che risiedono a Barga e nei comuni limitrofi la possibilità di dare gli esami di italiano riconosciuti come A2 e B1 che sono necessari per ottenere il permesso di soggiorno a lungo termine e la cittadinanza italiana.

La presidente è soddisfatta di questo risultato visto che nel territorio manca da anni una sede CILS e quindi obbligava chi voleva prepararsi e sostenere l’esame a recarsi alla sede più vicina a Lucca. Unitre Barga collaborerà con ISI Barga che mette a disposizione le aule multimediali e l’Aula Magna come luogo per gli esami.

A breve partiranno i corsi di preparazione per sostenere gli esami programmati nel 2022 insieme alle altre attività didattiche e culturali che Unitre Barga proporrà per il nuovo anno accademico 2021-2022. Il calendario sarà presentato ufficialmente con un nuovo comunicato dopo l’Assemblea annuale.

Per informazione sui corsi di italiano: cilsunitrebarga@gmail.com www. cils.unistrasi.it

Per informazione sulle attività Unitre Barga: unitre.barga@virgilio.it