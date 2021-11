Barga



Barga, al via i progetti utili alla collettività

mercoledì, 10 novembre 2021, 16:47

di tommaso boggi

Iniziano anche a Barga i progetti utili alla collettività, iniziativa già in corso in Garfagnana che vedrà i percettori di reddito di cittadinanza impegnati in attività di manutenzione sul territorio del comune.



Le persone sono selezionate in quanto ritenuto adatti a questo tipo di operazioni che, per un totale di 12 ore settimanali divisi in tre giorni lavorativi, verranno attuate sul territorio comunale: "Un servizio importante alla popolazione che rappresenta per le persone coinvolte la possibilità di fare un'importante esperienza lavorativa, potendo contare anche su una specifica formazione" ha affermato il primo cittadino di Barga Caterina Campani.



Ogni progetto avrà una durata che va dai tre ai sei mesi mentre l'iniziativa durerà per altri tre anni, dando quindi possibilità formative ai coinvolti e al contempo aiutando nel mantenimento del decoro del comune.



Quest'iniziativa, nata grazie alla collaborazione di ASL, comuni e Centro per l'impiego sbarca come una novità nella Mediavalle, con Barga che farà da apripista per Coreglia, Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca e quanti altri comuni vorranno unirsi all'iniziativa.