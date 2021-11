Barga



Buoni spesa e bollette: aiuti per le famiglie del comune di Barga

giovedì, 25 novembre 2021, 10:57

Al comune di Barga è stata assegnata la somma di € 40.634,47 per aiutare i nuclei familiari ad affrontare la crisi economica derivante dall'emergenza Covid – 19, risorse che il Governo ha stanziato al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.



Lo comunica l'assessore al sociale Sabrina Giannotti. La giunta comunale con atto n. 111/2021 ha deliberato di utilizzare tale somma nella seguente modalità:

a. Euro 10.000,00 per l'erogazione di buoni spesa, utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati col Comune;

b. Euro 30.634,47 per rimborsi diretti ai cittadini di quanto pagato a titolo di utenze domestiche di luce e gas e per l'acquisto di pellet, legna e altro combustibile per il riscaldamento.

Le famiglie più esposte agli effetti economici derivanti dal Covid-19 e quelle in stato di bisogno residenti nel comune – conclude l'Assessore Giannotti – potranno ottenere buoni spesa per l'acquisto di prodotti alimentari e contributi economici per il pagamento delle utenze domestiche.

I buoni spesa saranno rilasciati in tagli da 50,00 euro commisurati alla dimensione del nucleo familiare da un minimo di 150,00 Euro ad un massimo di 400 Euro.

I contributi per le utenze domestiche saranno erogati fino ad un importo max di 400 Euro (farà fede la copia delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei bollettini di luce e gas o copia di idonea fattura/scontrino/ricevuta fiscale relativo all'acquisto di legna, pellet o altro combustibile spesi nei mesi da ottobre 2020 ad aprile 2021.

Importante

In caso di richiesta sia di contributi per il pagamento delle bollette di consumo ad uso domestico che dei contributi per il sostegno alimentare (buoni spesa) la somma massima complessivamente erogabile sarà di euro 600,00;

Le domande dovranno essere inviate entro il 31 DICEMBRE 2021 tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica sociale@comunedibarga.it

oppure consegnate a mano all'Ufficio protocollo del Comune di Barga dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, previo appuntamento telefonico al numero 0583/724782

Tutte le info si trovano sul sito del Comune di Barga nelle notizie in evidenza.