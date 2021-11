Campani fa il punto: "A Barga 21 contagiati e 18 persone in quarantena"

Altri articoli in Barga

mercoledì, 17 novembre 2021, 08:28

L'appello proviene dai rappresentanti delle rsu ed rsa di alcune scuole della provincia di Lucca, appartenenti a sigle sindacali diverse: IC di Torre del Lago, IC Don Milani (Viareggio), IIS Chini-Michelangelo (Lido di Camaiore), ISI di Barga

martedì, 16 novembre 2021, 14:20

Il 10° anno accademico di Unitre parte ufficialmente lunedì 22 novembre alle ore 17 con l'inaugurazione presso l'Aula Magna di ISI Barga con un bellissimo intervento di Massimo Salotti "Mettiamoci... all'Opera: intermezzi e racconti sulla musica, da Verdi a Puccini"

lunedì, 15 novembre 2021, 15:15

Al via il programma del festival Garfagnana in Giallo Barga Noir 2021 dedicato a Giorgio Scerbanenco. Tanti gli eventi in programma intorno alla scrittura che da anni sta animando il panorama letterario italiano.

sabato, 13 novembre 2021, 09:11

E' in corso la raccolta di materiale scolastico destinato a famiglie in difficoltà da parte dei dipendenti delle aziende di LU.ME. "Lucca Metalmeccanica", il progetto cui aderiscono 10 tra le più importanti realtà aziendali del comparto metalmeccanico lucchese

mercoledì, 10 novembre 2021, 16:47

Iniziano anche a Barga i progetti utili alla collettività, iniziativa già in corso in Garfagnana che vedrà i percettori di reddito di cittadinanza impegnati in attività di manutenzione sul territorio del comune

martedì, 9 novembre 2021, 21:27

I 'Custodi degli alberi e del suolo', per voce di Maria Elena Bertoli, intervengono di nuovo sul tema dell'utilizzo del nuovo suolo a Barga invitando ad usare il buon senso