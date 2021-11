Barga



Giovane marocchino arrestato per droga

lunedì, 22 novembre 2021, 16:37

di simone pierotti

Nel corso della tarda serata di sabato (20 novembre), durante alcuni controlli nel centro di Fornaci di Barga, in via della Repubblica, i carabinieri della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana, supportati dall’unità cinofila, hanno fermato un giovane del posto. La perquisizione è proseguita all’interno dell’abitazione del ragazzo, un 24enne di nazionalità marocchina residente a poca distanza dal luogo dei controlli. I sospetti si sono rivelati fondati perché i militari hanno rinvenuto un panetto di hashish da 20 grammi più un altro intero e ancora cellophanato di quasi 100 grammi.



Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per reati similari, è stato tratto agli arresti domiciliari e quindi, processato per direttissima. Il magistrato di turno ha convalidato gli arresti per il giovane per cui è stato quindi richiesto il rito abbreviato. Il 21 dicembre ci sarà il dibattimento: nel frattempo non potrà spostarsi dal comune di Barga.