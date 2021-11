Barga



Inaugurato il 10° anno accademico di Unitre Barga

sabato, 27 novembre 2021, 08:30

Lunedi 22 novembre all'Aula Magna di ISI Barga si è svolta l'inaugurazione del decimo anno accademico in presenza di oltre 50 iscritti che dimostra la voglia di ripartire, di riprendere quell'ora di cultura e di apprendimento che era stata interrotta da quasi due anni per via del covid. La Presidente Sonia Ercolini comossa ha ricordato la stimata vicepresidente Paola Stefani e dopo un lungo applauso a suo onore ha presentato il nuovo Direttivo composto da Maria Lammari, Piergiuliano Cecchi, Nicoletta Colognori, Olga Ciuti, Franco Barbetti, Renato Luti, Sara Moscardini e Leonardo Umberto Conti Marchetti ringraziando il direttivo uscente per il lavoro svolto in questi anni. A seguire la Ercolini ha presentato il programma didattico ringraziando l'Isi Barga e il Circolo Acli per l'ospitalità. Ha preso la parola la vicepreside dell'istituto Silvia Redini che ha sottolineato l'importanza di questa realtà e ha ricordato il lavoro svolto con passione della Paola come vicepreside e docente della scuola. La consigliera Maresa Andreotti ha portato i saluti da parte dell'amministrazione comunale ringraziando Unitre per l'importante contributo culturale alla comunità. Il Maestro Massimo Salotti ha poi incantato il pubblico con la sua conferenza "Mettiamoci... all'Opera: intermezzi e racconti sulla musica da Verdi a Puccini" facendo ascoltare dei brani musicali di questi compositori che Paola amava tanto.



Fino al 18.12 Unitre Barga propone a suoi iscritti una serie di interessanti conferenze con inizio alle 17 all'Aula Magna: 29.11 Gabriele Caproni con la linea Gotica nella Valle del Serchio, 06.12 Paolo Fantozzi con Storie e leggende Barghigiane, 13.12 Enzo Menconi con Cristoforo Colombo Ammiraglio del mare Oceano e sabato 18.12 Sara Moscardini con Memoria di Donna. Storie femminili dagli archivi Barghigiani. Quest'ultima si svolgerà alle 16 alla Fondazione Ricci. Entro la fine dell'anno verrà presentato il calendario per i mesi successivi.



Unitre Barga inoltre propone laboratori di informatica, inglese, italiano per stranieri, pittura, fotografia e fisica domestica.



Per informazioni e iscrizioni: Segreteria presso circolo Acli ogni mercoledì 16-18 e Sabato 15-16 o per email a unitre.barga@virgilio.it.