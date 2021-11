Barga



Mago Zazza alla corte di Amadeus: da Barga a Rai Uno ospite di “I soliti ignoti”

sabato, 27 novembre 2021, 08:38

di simone pierotti

Nicola Lazzarini, meglio noto come Mago Zazza, è un giovane di Barga che sta scalando, tappa dopo tappa, i gradini del mondo dello spettacolo. Una lunga e faticosa gavetta, in un mondo particolarmente difficile, concorrenziale e con poche certezze: non quelle di un posto fisso alle Poste o in banca, ma di un giovane che insegue un sogno e che lo sta raggiungendo, nonostante le tante difficoltà e ostacoli. Non ultima, la recente pandemia che ha messo a dura prova il mondo dello spettacolo, lasciando Nicola per tanti mesi praticamente quasi privo di lavoro. Eppure si è rimboccato le maniche ed è ripartito, come dimostra la splendida vetrina mediatica offerta ieri sera dalla popolare trasmissione di Rai Uno “I soliti ignoti”. Mago Zazza è stato ospite del programma condotto da Amadeus, con un’applauditissima esibizione con il cubo di Rubik. Una collaborazione nata grazie alla Vegastar, una delle agenzie più grandi in Italia per il lancio di artisti in televisione.

Lo stesso Amadeus, e il concorrente vip di turno, Gigi D’Alessio, hanno ammirato ad occhi aperti gli incredibili trucchi del giovane artista barghigiano che, ricordiamo, è autore del primo libro di magia con il cubo al mondo.