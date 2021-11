Barga



Muore 35enne originario di Barga

mercoledì, 3 novembre 2021, 21:10

di tommaso boggi

Una tragedia ha colpito la comunità barghigiana: è lutto per la scomparsa di Maurizio Nanini, 35enne originario di Barga, che dal 31 ottobre non aveva più dato sue notizie alla sua famiglia.



I familiari, temendo il peggio, hanno allertato i carabinieri. Il giovane è stato quindi trovato senza vita nella sua casa di Rosia, nel senese dove Nanini, laureato in ingegneria chimica presso l'Università di Pisa, si era trasferito per motivi di lavoro, arrivando a ricoprire la posizione di prestigio di Responsabile per la gestione dell'unità di qualità relativa ai processi di ingegneria e process science, presso l'azienda biofarmaceutica inglese GSK.

Sulle cause effettive della morte bisognerà aspettare l'esame autoptico sulla salma richiesto dalla famiglia.

La famiglia di Nanini è ben conosciuta a Barga, dove il padre del ragazzo è stato direttore didattico dell'istituto superiore, arrivando ad ottenere nel 2010 un riconoscimento dal comune per il lavoro svolto in campo scolastico.