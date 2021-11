Barga



"Nebbiana, no alla costruzione della nuova scuola dell'infanzia sotto un ripetitore"

martedì, 9 novembre 2021, 21:27

I 'Custodi degli alberi e del suolo', per voce di Maria Elena Bertoli, intervengono di nuovo sul tema dell'utilizzo del nuovo suolo a Barga invitando ad usare il buon senso.

"Ribadiamo il nostro 'no' - esordiscono - alla costruzione della nuova scuola dell'infanzia sotto un ripetitore e in una fascia verde come Nebbiana, che è zona da tutelare anziché sfruttare con l'edilizia".

"Riteniamo che, se si vuole - incalzano -, si possano trovare edifici da rigenerare per costruire la nuova scuola materna. Non tocca a noi trovarli ma ad un'amministrazione sensibile a ciò. Il fatto che non si siano cercate soluzioni alternative a Nebbiana significa che la problematica del consumo di suolo non è sentita anche se blaterata nei documenti come il piano strutturale intercomunale. Quanto al ripetitore, ribadiamo che esso va spostato perché troppo vicino alle abitazioni".

"Diciamo inoltre 'no' - concludono - ad ulteriori tagli indiscriminati di alberi nel territorio di Barga e diciamo 'sì' alla piantumazione di nuovo alberi nel territorio di Barga. Come cittadini sovrani, tocca a tutti noi impegnarci a tutelare il nostro territorio perché sia possibile una vita buona per noi e per le generazioni future".